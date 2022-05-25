Глава банка «Открытие» Задорнов просит Минфин остановить слияние с ВТБ

Председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов написал письмо в адрес главы Минфина Антона Силуанова, в котором призывает отказаться от присоединения его банка к ВТБ, сообщает РБК.

По мнению Задорнова, консолидация не сильно повысит финансовую устойчивость кредитного учреждения.

Он также приводит в пример прошлый опыт ВТБ по объединению с дочерним ВТБ24, который не дал существенного эффекта.

«Заявленная синергия от объединения банков в 2018–2019 годах не получила подтверждения на практике — совокупные расходы, напротив, резко выросли», — написал банкир.

Евросоюз отключил от SWIFT семь российских банков

Задорнов выразил уверенность в том, что «Открытие» всё ещё можно продать инвесторам с последующим превращением его «опорный банк для развития предпринимательства в РФ», поскольку у него уже есть подобный наработанный опыт в работе с малым бизнесом.

Ранее стало известно, что Банк «Открытие» впервые с 2014 года не будет проводить квартирник на ПМЭФ.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СилуановВТБОткрытиеМихаил Задорнов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры