Глава банка «Открытие» Задорнов просит Минфин остановить слияние с ВТБ

Председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов написал письмо в адрес главы Минфина Антона Силуанова, в котором призывает отказаться от присоединения его банка к ВТБ, сообщает РБК.

По мнению Задорнова, консолидация не сильно повысит финансовую устойчивость кредитного учреждения.

Он также приводит в пример прошлый опыт ВТБ по объединению с дочерним ВТБ24, который не дал существенного эффекта.

«Заявленная синергия от объединения банков в 2018–2019 годах не получила подтверждения на практике — совокупные расходы, напротив, резко выросли», — написал банкир.