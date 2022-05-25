Глава банка «Открытие» Задорнов просит Минфин остановить слияние с ВТБ
Председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов написал письмо в адрес главы Минфина Антона Силуанова, в котором призывает отказаться от присоединения его банка к ВТБ, сообщает РБК.
По мнению Задорнова, консолидация не сильно повысит финансовую устойчивость кредитного учреждения.
Он также приводит в пример прошлый опыт ВТБ по объединению с дочерним ВТБ24, который не дал существенного эффекта.
«Заявленная синергия от объединения банков в 2018–2019 годах не получила подтверждения на практике — совокупные расходы, напротив, резко выросли», — написал банкир.
Задорнов выразил уверенность в том, что «Открытие» всё ещё можно продать инвесторам с последующим превращением его «опорный банк для развития предпринимательства в РФ», поскольку у него уже есть подобный наработанный опыт в работе с малым бизнесом.
Ранее стало известно, что Банк «Открытие» впервые с 2014 года не будет проводить квартирник на ПМЭФ.
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