ГК «Абрау-Дюрсо» начала выпускать косметику

Возглавили Abrau Cosmetics супруга акционера и президента ГК «Абрау-Дюрсо» Павла Титова, Ксения Титова, и генеральный директор компании - производителя безопасной бытовой химии ООО «Кубаньбытхим» Руслан Романцев. Последний предоставил свои мощности для производства косметики, передает ТАСС.

«Абрау-Дюрсо» - ведущий производитель игристых и тихих вин России. Продукция экспортируется в более чем 19 стран. Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» представляет коллекции виноделен: «Абрау-Дюрсо», «Лоза», «Усадьба Дивноморское», «Винодельня Ведерниковъ» и других.

Ранее ведущий специалист Экспертного центра Союза потребителей «РОСКОНТРОЛЬ» Елена Менячихина в пресс-центре НСН перечислила игристы вина, прошедших проверку и соответствующих требованиям безопасности. В список попали и игристые вина «Абрау-Дюрсо».

