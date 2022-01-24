ГК «Абрау-Дюрсо» начала выпускать косметику
Группа «Абрау-Дюрсо» выпустила собственную косметическую уходовую линию Abrau Cosmetics. Об этом говорится в сообщении компании.
Косметика создана на основе полезных природных ингредиентов: масла виноградной косточки и ресвератрола, получаемых из винограда, выращенного на виноградниках «Абрау-Дюрсо».
Отмечается также, что в упаковке косметики используются полностью биоразлагаемые материалы финской компании Sulapac.
Возглавили Abrau Cosmetics супруга акционера и президента ГК «Абрау-Дюрсо» Павла Титова, Ксения Титова, и генеральный директор компании - производителя безопасной бытовой химии ООО «Кубаньбытхим» Руслан Романцев. Последний предоставил свои мощности для производства косметики, передает ТАСС.
«Абрау-Дюрсо» - ведущий производитель игристых и тихих вин России. Продукция экспортируется в более чем 19 стран. Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» представляет коллекции виноделен: «Абрау-Дюрсо», «Лоза», «Усадьба Дивноморское», «Винодельня Ведерниковъ» и других.
Ранее ведущий специалист Экспертного центра Союза потребителей «РОСКОНТРОЛЬ» Елена Менячихина в пресс-центре НСН перечислила игристы вина, прошедших проверку и соответствующих требованиям безопасности. В список попали и игристые вина «Абрау-Дюрсо».
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