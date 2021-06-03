«Абрау-Дюрсо» готовится выйти на рынок крепкого алкоголя

Он уточнил, что это будет продукция из сегмента крепкого алкоголя. «И не "коричневый” алкоголь» (выдержанный алкоголь, например, виски и коньяк - НСН)", - добавил президент группы.

Компания также намерена активно развивать экспорт в США, Китай, страны Европы.

ПМЭФ в 2021 году проходит 2-5 июня. Завтра на мероприятии вступит президент РФ Владимир Путин.



