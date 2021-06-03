«Абрау-Дюрсо» готовится выйти на рынок крепкого алкоголя

Группа компаний «Абрау-Дюрсо», крупнейший в России производитель игристых вин запустит новые продукты в сегменте крепкого алкоголя. Об этом заявил президент группы Павел Титов.

«Мы надеемся занять новые для нас ниши на алкогольном рынке», - сообщил Титов РИА Новости на полях ПМЭФ-2021.

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Он уточнил, что это будет продукция из сегмента крепкого алкоголя. «И не "коричневый” алкоголь» (выдержанный алкоголь, например, виски и коньяк - НСН)", - добавил президент группы.

Компания также намерена активно развивать экспорт в США, Китай, страны Европы.

ПМЭФ в 2021 году проходит 2-5 июня. Завтра на мероприятии вступит президент РФ Владимир Путин.


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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:Алкоголь
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