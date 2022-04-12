Гендиректор Ozon Шульгин покинул свой пост из-за санкций

В сообщении говорится, что Александр Шульгин ушёл с поста генерального директора Ozon, а также вышел из состава директоров компании из-за персональных санкций, которые в отношении него ввели Евросоюз и Австралия.

«Руководство компанией перейдет к коллегиальному органу управления, в состав которого войдут несколько представителей команды топ-менеджмента», - отметили в пресс-службе.

В заявлении Ozon также отмечается, что в качестве исполнительного директора Шульгина заменит финансовый директор компании Игорь Герасимов.

Ранее начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов был уволен после заявления, что Китай отказался поставлять авиационные запчасти для самолётов российских авиакомпаний.

