Константин Эрнст покинул Совет директоров МТС

Руководитель «Первого канала» Константин Эрнст покинул Совет директоров оператора связи МТС с пятницы 17 марта. Об этом сообщили на сайте компании.

Там уточняется, что Эрнст поставил в известность компанию о том, что оставляет свою должность.

Ранее сообщалось, что ЕС ввел четвертый пакет персональных санкций против РФ, в черный список Евросоюза среди прочих, попал и руководитель «Первого канала» Константин Эрнст.


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ФОТО: РИА Новости//Алексей Куденко
ТЕГИ:Константин ЭрнстМТССанкции Против РоссииСанкции ЕС
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