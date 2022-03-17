Константин Эрнст покинул Совет директоров МТС
17 марта 202220:36
Руководитель «Первого канала» Константин Эрнст покинул Совет директоров оператора связи МТС с пятницы 17 марта. Об этом сообщили на сайте компании.
Там уточняется, что Эрнст поставил в известность компанию о том, что оставляет свою должность.
Ранее сообщалось, что ЕС ввел четвертый пакет персональных санкций против РФ, в черный список Евросоюза среди прочих, попал и руководитель «Первого канала» Константин Эрнст.
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17 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru