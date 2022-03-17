Константин Эрнст покинул Совет директоров МТС

Руководитель «Первого канала» Константин Эрнст покинул Совет директоров оператора связи МТС с пятницы 17 марта. Об этом сообщили на сайте компании.

Там уточняется, что Эрнст поставил в известность компанию о том, что оставляет свою должность.

Ранее сообщалось, что ЕС ввел четвертый пакет персональных санкций против РФ, в черный список Евросоюза среди прочих, попал и руководитель «Первого канала» Константин Эрнст.



