СМИ: Чиновник Росавиации уволен после заявлений об отказе Китая поставлять запчасти для самолетов
Начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов уволен после заявления, что Китай отказался поставлять авиационные запчасти для самолётов российских авиакомпаний, пишет URA.RU.
Также чиновник говорил о том, что ряд авиакомпаний могут отказаться от предложенной правительством РФ национализации зарубежных самолетов, которые взяты в лизинг.
В пресс-службе Росавиации информацию об увольнении чиновника не стали ни подтверждать, ни опровергать, сославшись на запрет о разглашении персональных данных сотрудников.
Сразу после сделанных Кудиновым заявлений Росавиация опровергла его слова об отказе Китая поставлять авиационные запчасти для самолётов российских авиакомпаний. Росавиация подчеркнула, что он не уполномочен делать официальные заявления и в его компетенцию не входят вопросы поддержания лётной годности и регистрации воздушных судов.
Кроме того, Росавиация сообщила, что Кудинов не обладает достоверными сведениями.
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