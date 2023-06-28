«Не найдет понимания»: Гендиректор «Автодома» против ограничения наценки на отечественные авто
Андрей Ольховский заявил в эфире НСН, что цена меняется для сохранения баланса спроса и предложения, а у игроков рынка отличаются расходы и себестоимость.
Увеличение цен на автомобили выше рекомендуемой позволяет избежать излишка или дефицита товара на рынке, заявил гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский в беседе с НСН.
Ранее стало известно, что в России могут установить максимальную надбавку на стоимость автомобилей отечественной сборки на уровне 15%. Инициатива принадлежит Национальному союзу защиты прав потребителей, которое направило письмо премьеру Михаилу Мишустину. Ольховский выступил против такой идеи.
«Инициатива по установлению максимальных цен не найдет понимания ни у кого. У каждого бизнеса свои расходы и себестоимость, нельзя всех уравнять под один уровень. Повышение цен к рекомендуемой розничной цене - это обычная практика, основанная на балансе спроса и предложения. Как только предложение становится ограниченным, дилеры пользуются этой ситуацией, и повышают размер своей маржи. В этом нет ничего плохого, потому что бывают и обратные ситуации – автомобилей много и надо выполнять планы продаж, тогда дилеры продают авто в минус по себестоимости», - объяснил он.
По его словам, сегодня цены могут меняться буквально каждый день, все зависит от объема поставок.
«Цены могут меняться практически каждый день в зависимости от объема поставок со стороны импортеров. Какие-то автомобили продаются по рекомендуемой розничной цене, а какие-то выше на 200 тысяч рублей, а есть и те, которые продаются в минус от себестоимости. Причины повышения цен всегда разные – если производитель видит что, его продукт пользуется более высоким спросом, чем было запланировано, то он, безусловно, начинает повышать цены путем снижения размера поддержки для дилеров или снижения каких-то программ лояльности для покупателей», - резюмировал собеседник НСН.
Снижение цен на автомобили с пробегом длится с осени 2022 года, на это, в частности, влияет небольшое насыщение рынка новыми автомобилями различных классов посредством параллельного импорта. Об этом «Радиоточке НСН» ранее заявил вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков.
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