СМИ: в РФ предложили ввести максимальную наценку на отечественные авто
В России могут установить максимальную надбавку на стоимость автомобилей отечественной сборки на уровне 15 процентов, сообщают «Известия».
Инициатива принадлежит Национальному союзу защиты прав потребителей, которое направило письмо премьеру Михаилу Мишустину.
Глава союза Павла Шапкина заявил, возможно увязать стоимость производителей авто с конечной ценой для потребителя, что позволят исключить искусственные завышения со стороны автодилеров.
Снижение цен на автомобили с пробегом длится с осени 2022 года, на это, в частности, влияет небольшое насыщение рынка новыми автомобилями различных классов посредством параллельного импорта. Об этом НСН заявил вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru