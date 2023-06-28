СМИ: в РФ предложили ввести максимальную наценку на отечественные авто

В России могут установить максимальную надбавку на стоимость автомобилей отечественной сборки на уровне 15 процентов, сообщают «Известия».

Автоэксперт ожидает падение цен на китайские автомобили в России

Инициатива принадлежит Национальному союзу защиты прав потребителей, которое направило письмо премьеру Михаилу Мишустину.

Глава союза Павла Шапкина заявил, возможно увязать стоимость производителей авто с конечной ценой для потребителя, что позволят исключить искусственные завышения со стороны автодилеров.

Снижение цен на автомобили с пробегом длится с осени 2022 года, на это, в частности, влияет небольшое насыщение рынка новыми автомобилями различных классов посредством параллельного импорта. Об этом НСН заявил вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков.

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ФОТО: Официальный сайт LADA
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