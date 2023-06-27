Россияне стали чаще сдавать в аренду премиум-автомобили
Россияне массово сдают в аренду автомобили премиум-сегмента, число соответствующих обращений в специализированные сервисы выросло на 55% с начала года. Об этом пишут Известия со ссылкой на инвестиционную транспортную компанию ГТК-Холдинг.
Отмечается, что в прошлом году число предложений аренды увеличилось всего лишь на 10% по сравнению с 2021 годом.
Средняя цена аренды премиум-автомобилей составляет 40–50 тысяч рублей в сутки, однако может варьироваться от 10 до 150 тысяч в зависимости от марки и модели. Почти 80% предложений аренды приходится на Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский край. Наиболее популярные марки — Mercedes-Benz, BMW, Lamborghini, Rolls-Royce.
По данным экспертов, средний срок аренды авто составляет три-четыре дня. Часто премиум-машины используют в командировке вместо такси, берут на тест-драйв, готовясь к покупке собственного автомобиля, или же арендуют, желая продемонстрировать свой статус.
Как отметил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, премиум-машины стало дорого обслуживать и почти невозможно выгодно продать. Так, за последний год цены на обслуживание авто в этом сегменте выросли на 50%, стоимость запчастей — на 30%.
В свою очередь основатель ГТК-Холдинга Саид Залиев указал, что 47% заявок на сдачу премиум-машин в аренду приходится на клиентов, живущих за пределами России. Таким образом владельцы получают пассивный доход и покрывают расходы на содержание авто.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru