«Газпром» получил рекордную чистую прибыль

В первом полугодии компания «Газпром» получила рекордные 2,5 триллиона рублей чистой прибыли, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы холдинга Фамила Садыгова.

Сбербанк вслед за Газпромом решил не выплачивать дивиденды за 2021 год

Это произошло несмотря на введенные западными странами санкции и неблагоприятную внешнюю среду. По его словам, после применения корректировок на неденежные статьи, указанные в действующей дивидендной политике компании, размер дивидендной базы составил 2,4 триллиона рублей.

Совет директоров «Газпрома» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие текущего года в размере 51,03 рубля на акцию.

Ранее решение «Газпрома» не выплачивать дивиденды является нерациональным, интересы инвесторов были полностью проигнорированы, они ничего не получат, все на 100% пойдет государству в виде налогов, заявил экономист, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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