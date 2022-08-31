«Газпром» получил рекордную чистую прибыль

Это произошло несмотря на введенные западными странами санкции и неблагоприятную внешнюю среду. По его словам, после применения корректировок на неденежные статьи, указанные в действующей дивидендной политике компании, размер дивидендной базы составил 2,4 триллиона рублей.

Совет директоров «Газпрома» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие текущего года в размере 51,03 рубля на акцию.

Ранее решение «Газпрома» не выплачивать дивиденды является нерациональным, интересы инвесторов были полностью проигнорированы, они ничего не получат, все на 100% пойдет государству в виде налогов, заявил экономист, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

