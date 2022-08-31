«Газпром» получил рекордную чистую прибыль
В первом полугодии компания «Газпром» получила рекордные 2,5 триллиона рублей чистой прибыли, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы холдинга Фамила Садыгова.
Это произошло несмотря на введенные западными странами санкции и неблагоприятную внешнюю среду. По его словам, после применения корректировок на неденежные статьи, указанные в действующей дивидендной политике компании, размер дивидендной базы составил 2,4 триллиона рублей.
Совет директоров «Газпрома» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие текущего года в размере 51,03 рубля на акцию.
Ранее решение «Газпрома» не выплачивать дивиденды является нерациональным, интересы инвесторов были полностью проигнорированы, они ничего не получат, все на 100% пойдет государству в виде налогов, заявил экономист, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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