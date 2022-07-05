«Вытащили деньги»: Экономист объяснил отказ «Газпрома» от выплаты дивидендов
Российским инвесторам наобещали золотые горы, а на деле они не получат абсолютно ничего, сказал в эфире НСН Евгений Коган.
Решение «Газпрома» не выплачивать дивиденды является нерациональным, интересы инвесторов были полностью проигнорированы, они ничего не получат, все на 100% пойдет государству в виде налогов, заявил экономист, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне Госдума приняла закон, обязывающий «Газпром» в этом году заплатить в бюджет дополнительно 1,248 трлн рублей налога на добычу полезных ископаемых. Эти дополнительные налоговые платежи «Газпрома» почти точно совпадут с размером дивидендов, которые компания планировала выплатить по итогам 2021. Евгений Коган отметил, что фондовый рынок из-за таких решений начинает разрушаться.
«"Газпром" отказался платить дивиденды, чтобы выплатить дополнительные налоги в бюджет страны. Компания не будет платить дивиденды, а будет платить налоги. Деньги пойдут государству на 100%. Если смотреть с позиции тех людей, которым нужны деньги сегодня и немедленно, тогда это верное решение. А если смотреть со стороны тех, кто не хотели бы разрушать российский фондовый рынок и не хотели бы, чтобы инвесторы уходили… Мы годами ждали людей, которые открыли счета на наших биржах и начали инвестировать, наобещали им золотые горы. Если смотреть с позиции тех людей, которые хотели бы и защищать их права, и думать о том, как они будут зарабатывать, то это неразумное решение», - сказал Коган.
По его словам, если бы «Газпром» принял решение выплатить дивиденды, то инвесторы смогли бы внести деньги в экономику. От этого, указал экономист, Россия смогла бы получить гораздо меньшее падение производства.
«Интересы частных инвесторов были полностью проигнорированы. На мой взгляд, это было нерациональное решение. Потому что мы смотрим с сегодня на завтра. А если мы готовы смотреть с сегодня и на несколько лет, то исключительно нужно было платить дивиденды. Да, государство получило бы немного меньше, но куда бы пришли деньги от дивидендов? Они бы все ровно пришли российским инвесторам, которые потратили бы это на хлеб, молоко, масло и так далее. Они внесли бы деньги в экономику, и за счет мультипликатора мы получили бы меньшее падение производства. Но сейчас мы просто вытащили деньги из экономики», - резюмировал Коган.
Ранее заместитель председателя правления «Газпром» Фамил Садыгов сообщил, что «Газпром» не будет выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. По его словам, их выплата была бы нецелесообразной. Отмечалось, что приоритетами компании в настоящее время являются «реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов РФ, и подготовка к предстоящей зиме».
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