«Вытащили деньги»: Экономист объяснил отказ «Газпрома» от выплаты дивидендов

Накануне Госдума приняла закон, обязывающий «Газпром» в этом году заплатить в бюджет дополнительно 1,248 трлн рублей налога на добычу полезных ископаемых. Эти дополнительные налоговые платежи «Газпрома» почти точно совпадут с размером дивидендов, которые компания планировала выплатить по итогам 2021. Евгений Коган отметил, что фондовый рынок из-за таких решений начинает разрушаться.

«"Газпром" отказался платить дивиденды, чтобы выплатить дополнительные налоги в бюджет страны. Компания не будет платить дивиденды, а будет платить налоги. Деньги пойдут государству на 100%. Если смотреть с позиции тех людей, которым нужны деньги сегодня и немедленно, тогда это верное решение. А если смотреть со стороны тех, кто не хотели бы разрушать российский фондовый рынок и не хотели бы, чтобы инвесторы уходили… Мы годами ждали людей, которые открыли счета на наших биржах и начали инвестировать, наобещали им золотые горы. Если смотреть с позиции тех людей, которые хотели бы и защищать их права, и думать о том, как они будут зарабатывать, то это неразумное решение», - сказал Коган.

По его словам, если бы «Газпром» принял решение выплатить дивиденды, то инвесторы смогли бы внести деньги в экономику. От этого, указал экономист, Россия смогла бы получить гораздо меньшее падение производства.