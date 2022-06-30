Сбербанк вслед за Газпромом решил не выплачивать дивиденды за 2021 год

Сбербанк не будет выплачивать дивиденды по итогам 2021 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление банка.

Годовое собрание акционеров Сбербанка поддержало соответствующую рекомендацию наблюдательного совета.

Мосбиржа приостановила торги акциями «Газпрома» после сильного падения

Таким образом, дивиденды не будут выплачены впервые с 2000 года, отмечает издание.

Ранее в четверг «Газпром» объявил о решении не выплачивать дивиденды за 2021 год. Акционеры компании сочли это нецелесообразным в текущей ситуации.

Эта новость привела к обрушению акций «Газпрома» на Мосбирже более чем на 30%, что вызвало обвал на всем рынке акций. Мосбиржа приостановила торги акциями «Газпрома».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АкцииСбербанк
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