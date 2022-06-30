Сбербанк вслед за Газпромом решил не выплачивать дивиденды за 2021 год

Таким образом, дивиденды не будут выплачены впервые с 2000 года, отмечает издание.

Ранее в четверг «Газпром» объявил о решении не выплачивать дивиденды за 2021 год. Акционеры компании сочли это нецелесообразным в текущей ситуации.

Эта новость привела к обрушению акций «Газпрома» на Мосбирже более чем на 30%, что вызвало обвал на всем рынке акций. Мосбиржа приостановила торги акциями «Газпрома».

