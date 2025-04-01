Россия заняла пятую позицию по числу новичков-миллиардеров в рейтинге Forbes

Рейтинг Forbes дополнился 15 новыми миллиардерами из России, страна заняла пятое место по этому показателю. Об этом сообщила официальный сайт Forbes.

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При этом первое место занимают США (103 человека), второе — Германия (37 человек). Замыкает тройку Китай, а на четвертой позиции расположилась Индия.

По версии рейтинга Forbes, самыми богатыми россиянами стали владелец нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов ($28,7 млрд), владелец контрольного пакета ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов ($28,6 млрд) и председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон ($28,4 млрд).

Ранее Forbes признал богатейшим человеком мира американского предпринимателя Илона Маска. Его состояние оценивается в $342 млрд. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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