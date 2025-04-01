Россия заняла пятую позицию по числу новичков-миллиардеров в рейтинге Forbes
Рейтинг Forbes дополнился 15 новыми миллиардерами из России, страна заняла пятое место по этому показателю. Об этом сообщила официальный сайт Forbes.
При этом первое место занимают США (103 человека), второе — Германия (37 человек). Замыкает тройку Китай, а на четвертой позиции расположилась Индия.
По версии рейтинга Forbes, самыми богатыми россиянами стали владелец нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов ($28,7 млрд), владелец контрольного пакета ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов ($28,6 млрд) и председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон ($28,4 млрд).
Ранее Forbes признал богатейшим человеком мира американского предпринимателя Илона Маска. Его состояние оценивается в $342 млрд. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru