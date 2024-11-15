Forbes составил рейтинг из 167 лучших работодателей России

Издание Forbes опубликовало рейтинг из 167 лучших работодателей России.

«Газпром» возглавил рейтинг самых убыточных компаний по версии Forbes

Перечень делится на четыре категории: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза».

В первую категорию попали 26 компаний, среди которых «Сбер», «Яндекс», «Авито» и другие. В «Золотой» среди прочих ходят «Аэрофлот», «Газпром», «Магнит». Также издание оценило все компании по основным критериям ESG-повестки, которая включает «экологию» (E), «сотрудников и общество» (S) и «корпоративное управление» (G).

Ранее Forbes составил рейтинг лучших университетов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/
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