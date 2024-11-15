Forbes составил рейтинг из 167 лучших работодателей России
Издание Forbes опубликовало рейтинг из 167 лучших работодателей России.
Перечень делится на четыре категории: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза».
В первую категорию попали 26 компаний, среди которых «Сбер», «Яндекс», «Авито» и другие. В «Золотой» среди прочих ходят «Аэрофлот», «Газпром», «Магнит». Также издание оценило все компании по основным критериям ESG-повестки, которая включает «экологию» (E), «сотрудников и общество» (S) и «корпоративное управление» (G).
Ранее Forbes составил рейтинг лучших университетов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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