Финляндия временно прекратит прием поездов из России с 27 марта

Финская железнодорожная компания VR Transpoint («дочка» государственного железнодорожного оператора VR по грузоперевозкам) приняла решение приостановить прием поездов из России с 27 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на VR Group.

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«Из-за санкций против Российских железных дорог (РЖД) продолжать движение на восток (в сторону России) пока невозможно. VR Group обязана соблюдать санкции, введенные Западом», - заявил президент VR Transpoint Мартти Коскинена.

Уточняется, что VR Transpoint временно прекратит прием железнодорожных составов из России с 12.00 27 марта 2022 года. При этом возврат вагонов из Финляндии в Россию еще продолжится.

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ФОТО: visual.rzd.ru / Пресс-служба РЖД
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