Финансист Тимофеев: решение Центробанка отпугнет начинающих инвесторов

Брокеры обрушились с критикой на решение Центробанка, которое ввело ограничение для неквалифицированных инвесторов (так называемых «неквалов») на покупку ценных бумаг недружественных резидентов. По мнению участников рынка, подобный шаг нанесёт удар и по общей ликвидности, и по разнообразию финансовых инструментов. Об этом сообщает РБК.

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Руководитель Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев пояснил, что это решение регулятора может обернуться целым рядом рисков. По мнению экономиста, что во многом такая мера негативно отразится на самих инвесторах, рассматривавших покупку иностранных ценных бумаг в качестве первого шага на рынок. В то же время Тимофеев признал: шаг Центробанка можно назвать компромиссным, меньшим злом по сравнению с полным и немедленным запретом на покупку любых иностранных ценных бумаг, который планировался ранее.

С 1 октября обычные россияне не смогут покупать у российских брокеров ценные бумаги иностранных компаний, если в результате сделки их доля в портфеле превысит 15 процентов. Постепенно этот порог будет снижаться, а с января 2023 года вступит в силу тотальный запрет на покупку таких ценных бумаг простыми россиянами.

Ранее главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев заявил о снижении роли доллара и евро.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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