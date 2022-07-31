Аналитик заявил о снижении роли доллара и евро
Значимость американской национальной валюты и валют недружественных стран в первом полугодии 2022 года упала и продолжит снижаться до конца года после заморозки золотовалютных резервов и введения санкций, сообщает «Прайм» со ссылкой на главного аналитика «Совкомбанка» Михаила Васильева.
Он напомнил, что Центробанк РФ и коммерческие банки проводят политику дедолларизации, брокеры вводят повышенные комиссии за валютные счета, Минфин и ЦБ планируют пополнять резервы России дружественными валютами.
При этом роль доллара и евро будет дальше снижаться на протяжении нескольких месяцев, в то время как значимость валют дружественных стран продолжит расти.
Как отметил аналитик, к концу года курс российской валюты по отношению к американской будет находиться в диапазоне 65-70 рублей за доллар.
Напомним, Центробанк РФ обсуждает с участниками валютного рынка механизм определения курса рубля к доллару и евро в случае прекращения биржевых торгов. Это необходимо в случае введения санкций, которые приведут к заморозке средств клиентов Национального клирингового центра (НКЦ) и прекращению валютных торгов на Мосбирже.
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