Аналитик заявил о снижении роли доллара и евро

Он напомнил, что Центробанк РФ и коммерческие банки проводят политику дедолларизации, брокеры вводят повышенные комиссии за валютные счета, Минфин и ЦБ планируют пополнять резервы России дружественными валютами.

При этом роль доллара и евро будет дальше снижаться на протяжении нескольких месяцев, в то время как значимость валют дружественных стран продолжит расти.

Как отметил аналитик, к концу года курс российской валюты по отношению к американской будет находиться в диапазоне 65-70 рублей за доллар.

Напомним, Центробанк РФ обсуждает с участниками валютного рынка механизм определения курса рубля к доллару и евро в случае прекращения биржевых торгов. Это необходимо в случае введения санкций, которые приведут к заморозке средств клиентов Национального клирингового центра (НКЦ) и прекращению валютных торгов на Мосбирже.

