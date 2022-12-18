Финансист сообщил, чем опасны новогодние депозиты

По его словам, главная причина появления новогодних акций заключается в стремлении банков удержать вкладчиков, у которых в конце года заканчивается срок действия вкладов. Кроме того, в этот период повышается шанс привлечь новых клиентов, так как многие люди получают предновогодние премии и годовые бонусы.

Эксперт предупредил, что в своих предложениях банки могут использовать уловки – например, самая высокая ставка по вкладу может распространяться только на очень крупные суммы или депозиты с длительным периодом действия.

А в случае со сложными инвестпродуктами, в которых присутствует депозит, вкладчик и вовсе может лишиться части своих средств в силу непредсказуемости инвестиционной составляющей.

Банки нередко предлагают клиентам положить средства не только на стандартный депозит, но добавить к нему такие продукты, как инвестиционные вклады и инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

