Курс доллара на межбанковском рынке опускался ниже 81 рубля
18 апреля 202511:28
Доллар на межбанковском рынке падал ниже 81 рубля. Об этом свидетельствуют данные портала «Финам».
В 10:40 мск курс американской валюты достигал 80,875 рубля. Доллар опустился до таких значений впервые с впервые с 18 марта.
Позже валюта замедлила снижение. В 10:55 по Москве доллар стоил 81,08 рубля.
Ранее аналитики агентства «Эксперт РА» спрогнозировали, что валютная динамика в РФ повторит сценарий прошлого года с возможным укреплением рубля в начале года, высокой волатильностью в середине и ослаблением осенью, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru