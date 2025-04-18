Курс доллара на межбанковском рынке опускался ниже 81 рубля

Доллар на межбанковском рынке падал ниже 81 рубля. Об этом свидетельствуют данные портала «Финам».

В 10:40 мск курс американской валюты достигал 80,875 рубля. Доллар опустился до таких значений впервые с впервые с 18 марта.

Позже валюта замедлила снижение. В 10:55 по Москве доллар стоил 81,08 рубля.

Ранее аналитики агентства «Эксперт РА» спрогнозировали, что валютная динамика в РФ повторит сценарий прошлого года с возможным укреплением рубля в начале года, высокой волатильностью в середине и ослаблением осенью, пишет RT.

