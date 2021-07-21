Финансист рассказал, стоит ли хранить деньги на вкладах

По его словам, как инструмент для хранения денег вклады в настоящее время не самое лучшее средство. Как отметил финансист, существуют гораздо более удобные методы сбережения средств, среди которых - ОФЗ или облигации крупных госкомпаний, доходность которых в районе 7% годовых.

Пассивный доход - условное понятие, даже если речь идет о самых надежных инструментах инвестирования. В качестве пассивного дохода предлагается обратить внимание на облигации, например, евробонды.

