Финансист рассказал, стоит ли хранить деньги на вкладах
Банковские депозиты не покрывают потребительскую инфляцию в России как минимум три года, сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана.
По его словам, как инструмент для хранения денег вклады в настоящее время не самое лучшее средство. Как отметил финансист, существуют гораздо более удобные методы сбережения средств, среди которых - ОФЗ или облигации крупных госкомпаний, доходность которых в районе 7% годовых.
Пассивный доход - условное понятие, даже если речь идет о самых надежных инструментах инвестирования. В качестве пассивного дохода предлагается обратить внимание на облигации, например, евробонды.
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