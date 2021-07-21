Финансист рассказал, стоит ли хранить деньги на вкладах

Банковские депозиты не покрывают потребительскую инфляцию в России как минимум три года, сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана.

Финансист перечислил наиболее рискованные инструменты для инвестиций

По его словам, как инструмент для хранения денег вклады в настоящее время не самое лучшее средство. Как отметил финансист, существуют гораздо более удобные методы сбережения средств, среди которых - ОФЗ или облигации крупных госкомпаний, доходность которых в районе 7% годовых.

Пассивный доход - условное понятие, даже если речь идет о самых надежных инструментах инвестирования. В качестве пассивного дохода предлагается обратить внимание на облигации, например, евробонды.

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