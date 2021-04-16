Эксперты рассказали, как получить пассивный доход

По его словам, в любом активе есть определенные риски, по которым нужно время от времени принимать решения. В настоящее время даже самые надежные активы подвержены определенным рискам. По словам аналитика, во времена обвала российского рынка акций в 2008-2009 годах акции многих компаний теряли до 90 процентов стоимости. Не исключено, что ситуация повторится, несмотря на то, что сейчас российский рынок на новых исторических максимумах.

Дроздов предлагает в качестве пассивного дохода обратить внимание на облигации, например, евробонды. Директор по развитию Noble Russian Finance Club Александр Зюриков советует обратить внимание на казначейские облигации США.

Банковские депозиты могут уберечь сбережения от относительно низкой инфляции, и при средней ставке 8-9 процентов, сообщает «Прайм» со ссылкой на старшего преподавателя кафедры банковского дела университета «Синергия» Антона Рогачевского.

По его словам, в настоящее время у банков нет потребностей в быстрых деньгах и свободных средств хватает. По этой причине финансовые учреждения предлагают низкие ставки по депозитам.

