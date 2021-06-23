Финансист сообщил, чем опасно льготное автокредитование

По ее словам, для начала нужно изучить все предложения на рынке, обращая внимание на процентную ставку по кредиту. Эксперт советует внимательно изучить содержание договора, уточнять каждую сумму, которая вызвала недоверие.

По данным Тимченко, в январе 2021 года средняя сумма автокредита выросла на 13,4% до 907 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что долговая нагрузка россиян – соотношение всех платежей по кредитам к общим доходам населения – по итогам первого квартала выросла до 11,9% с 11,7% в начале года. Таким образом был обновлен исторический максимум. Данные об этом содержатся в обзоре финансовой стабильности Банка России.

