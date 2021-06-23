Финансист сообщил, чем опасно льготное автокредитование
В России недобросовестные автодилеры могут навязывать дополнительные услуги при оформлении сделки льготного кредитования за дополнительную сумму, сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Дарью Тимченко.
По ее словам, для начала нужно изучить все предложения на рынке, обращая внимание на процентную ставку по кредиту. Эксперт советует внимательно изучить содержание договора, уточнять каждую сумму, которая вызвала недоверие.
По данным Тимченко, в январе 2021 года средняя сумма автокредита выросла на 13,4% до 907 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что долговая нагрузка россиян – соотношение всех платежей по кредитам к общим доходам населения – по итогам первого квартала выросла до 11,9% с 11,7% в начале года. Таким образом был обновлен исторический максимум. Данные об этом содержатся в обзоре финансовой стабильности Банка России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+16 715 / сут.
Умерли
130 тыс.+546 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+11 117 / сут.
- Эксперты предупредили о возможных пожарах в 14 российских регионах на этой неделе
- Финансист сообщил, чем опасно льготное автокредитование
- Эксперт рассказала, сколько воды пить в жару
- Врач доказала, что вакцина работает в случае с новым штаммом коронавируса
- Аналитики ждут новый годовой рекорд по выдаче ипотеки
- Житель Индии нанял охрану для одного из самых дорогих манго в мире
- Житель Челябинской области стал фигурантом уголовного дела за фото нациста на сайте «Бессмертного полка»
- Более 80 тысяч человек подписали петицию за то, чтобы оставить миллиардера Безоса в космосе
- Оранжевый уровень погодной опасности в Москве сохранится до четверга
- Американцы прокомментировали учения российского флота в районе Гавайев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru