Финансист сообщил, чем опасно льготное автокредитование

В России недобросовестные автодилеры могут навязывать дополнительные услуги при оформлении сделки льготного кредитования за дополнительную сумму, сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Дарью Тимченко.

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По ее словам, для начала нужно изучить все предложения на рынке, обращая внимание на процентную ставку по кредиту. Эксперт советует внимательно изучить содержание договора, уточнять каждую сумму, которая вызвала недоверие.

По данным Тимченко, в январе 2021 года средняя сумма автокредита выросла на 13,4% до 907 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что долговая нагрузка россиян – соотношение всех платежей по кредитам к общим доходам населения – по итогам первого квартала выросла до 11,9% с 11,7% в начале года. Таким образом был обновлен исторический максимум. Данные об этом содержатся в обзоре финансовой стабильности Банка России.

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ФОТО: Arek Socha с сайта Pixabay
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