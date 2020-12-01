Неплатежи россиян по автокредитам объяснили «плохим настроением»

«Первый фактор чисто математический: растет портфель, растет объем выдачи, и это неизбежно тащит за собой рост просроченной задолженности. Другим фактором является осень: испортилась погода, снизилось настроение, это тоже может влиять на дисциплину платежей. Если посмотреть на цифры трезво, то ничего драматичного пока не происходит, это рост в пределах органичного развития рынка», - отметил он.

Отметим, что опрошенные РБК среди причин неплатежей назвали потерю работы или снижение зарплаты после коронавирусных ограничений.



Грибанов обратил внимание, что длительность просрочки не критичная.



«Значительная часть просрочки занимает меньше 30 дней, то есть она краткосрочная. Это просто снижение дисциплины, когда заемщик забывает внести платеж либо не может этого сделать из-за краткосрочных финансовых затруднений. С такой просрочкой банки умеют работать достаточно эффективно, она не превращается в безнадежную. В целом пока ситуация не выглядит тревожной, но есть определенные звоночки. Аппетит к риску у банков не вырос, все они прагматично смотрят на кредитный бизнес, и качество портфеля является приоритетом всех крупнейших игроков», - сказал аналитик.



Грибанов полагает, что в ближайшие месяцы России не грозит рост неплатежей в каких-либо сегментах кредитования.

«Экономическая ситуация сейчас относительно стабильна, причин снижения доходов населения на горизонте полугода нет, поэтому причин для разворота и ухудшения ситуации я не вижу», - подытожил собеседник НСН.



Между тем, летом доля россиян, которые используют кредитки сразу после получения, достигла исторического максимума. Экономист Михаил Делягин в эфире НСН заявил, что это признак падения уровня жизни.



По его словам, это грозит людям разорением и утратой имущества, «попаданием под каток коллекторских агентств, банков, просто бандитов, которые часто используются в качестве коллекторов». Делягин считает, что для банков это чревато ухудшением качества их платежных балансов, но государство поможет крупным игрокам.



В свою очередь, директор «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» Борис Воронин на пресс-конференции НСН отметил, что пока не начнется рост экономики, ситуация с просрочкой по банковским кредитам не улучшится.

