Долговая нагрузка россиян обновила исторический максимум

А ранее стало известно, что количество кредитных карт у граждан России по итогам апреля текущего года подходит к рекордным 40 миллионам. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс». При этом общий объем задолженности по кредиткам второй месяц подряд держится выше 1 трлн рублей. Количество «пластика» растет уже шестой месяц подряд.

По словам экспертов, рост объема карт в обращении, прежде всего, связан с ростом спроса на данный вид банковского кредитования и активностью кредиторов. Если ещё несколько лет назад у среднестатистического потребителя банковских услуг число карт в кошельке составляло 1-1,2, то в настоящее время этот показатель увеличился до 1,5-1,7 карты.

