Долговая нагрузка россиян обновила исторический максимум
Долговая нагрузка россиян – соотношение всех платежей по кредитам к общим доходам населения – по итогам первого квартала выросла до 11,9% с 11,7% в начале года. Данные об этом содержатся в обзоре финансовой стабильности Банка России. Таким образом был обновлен исторический максимум.
Отмечается, что основной вклад в увеличение долговой нагрузки внесли необеспеченные потребительские кредиты, пишет РИА Новости.
А ранее стало известно, что количество кредитных карт у граждан России по итогам апреля текущего года подходит к рекордным 40 миллионам. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс». При этом общий объем задолженности по кредиткам второй месяц подряд держится выше 1 трлн рублей. Количество «пластика» растет уже шестой месяц подряд.
По словам экспертов, рост объема карт в обращении, прежде всего, связан с ростом спроса на данный вид банковского кредитования и активностью кредиторов. Если ещё несколько лет назад у среднестатистического потребителя банковских услуг число карт в кошельке составляло 1-1,2, то в настоящее время этот показатель увеличился до 1,5-1,7 карты.
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