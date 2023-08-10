ФАС усилит контроль за торговыми сетями в регионах

В регионах России будет усилен контроль за торговыми сетями, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу.

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Поручение об этом служба направила в свои территориальные органы по итогам анализа сведений о долях сетей, продающих продовольственные товары. Как показал анализ ситуации, на рынке розничной торговли продовольственными товарами доминирует минимальное количество сетей.

В случае выявления нарушений ФАС будет применять меры реагирования от предупреждений до возбуждения антимонопольных дел. Отмечается, что конкуренция на рынке ретейла остается на прежнем уровне.

Ранее в Минпромторге не увидели предпосылок для роста цен на продукты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
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