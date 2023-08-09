В Минпромторге не увидели предпосылок для роста цен на продукты
Предпосылок для роста цен на продукты в России в ближайшее время нет, стоимость ряда товаров может снизиться. Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».
«Вчера мы еще раз проговорили с коллегами из смежных отраслей, что в ближайшее время мы не видим никаких показателей того, что цены на продовольственные товары ... могут пойти в гору», — указал замминистра.
По словам Евтухова, стоимость некоторых видов продукции будет иметь «тренд к понижению» к осени. На это повлияют сезонные факторы, окончание периода отпусков и «шашлычного» сезона.
Ранее в Минпромторге сообщили, что региональные торговые сети присоединятся к механизму добровольного ограничения наценки на основные социально значимые продукты, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Коммерсантъ»: Взрыв в Сергиевом Посаде произошел на складе с пиротехникой
- Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Махачкале
- Причиной взрыва в Сергиевом Посаде назвали нарушение технологического процесса
- Курс евро превысил 107 рублей впервые с марта 2022 года
- На заводе в Сергиевом Посаде объявили тотальную эвакуацию после взрыва
- «112»: При взрыве на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 5 человек
- Mash: Взрыв произошел на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде
- В Минпромторге не увидели предпосылок для роста цен на продукты
- «Казанский стрелок» будет отбывать пожизненное наказание в «Черном дельфине»
- Марочко заявил, что ВСУ теряют до 80% личного состава и техники в Донбассе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru