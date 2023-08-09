В Минпромторге не увидели предпосылок для роста цен на продукты

«Вчера мы еще раз проговорили с коллегами из смежных отраслей, что в ближайшее время мы не видим никаких показателей того, что цены на продовольственные товары ... могут пойти в гору», — указал замминистра.

По словам Евтухова, стоимость некоторых видов продукции будет иметь «тренд к понижению» к осени. На это повлияют сезонные факторы, окончание периода отпусков и «шашлычного» сезона.

Ранее в Минпромторге сообщили, что региональные торговые сети присоединятся к механизму добровольного ограничения наценки на основные социально значимые продукты, напоминает RT.

