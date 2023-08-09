В Минпромторге не увидели предпосылок для роста цен на продукты

Предпосылок для роста цен на продукты в России в ближайшее время нет, стоимость ряда товаров может снизиться. Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».

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«Вчера мы еще раз проговорили с коллегами из смежных отраслей, что в ближайшее время мы не видим никаких показателей того, что цены на продовольственные товары ... могут пойти в гору», — указал замминистра.

По словам Евтухова, стоимость некоторых видов продукции будет иметь «тренд к понижению» к осени. На это повлияют сезонные факторы, окончание периода отпусков и «шашлычного» сезона.

Ранее в Минпромторге сообщили, что региональные торговые сети присоединятся к механизму добровольного ограничения наценки на основные социально значимые продукты, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
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