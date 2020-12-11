Эксперт: самозанятых могут обвинить в уходе от налогов

В 2020 году, как и в прошлом, многие плательщики налога на профессиональный доход получили отсрочки по проверкам. Однако в следующем году кабмин России намерен взять ситуацию под пристальный контроль.

Напомним, число легальных самозанятых в России превысило 1,4 млн человек, сообщает РБК со ссылкой на Счетную палату.

В ведомстве видят в льготном налоговом режиме потенциал для вывода предпринимателей из тени. Однако аудиторы отмечают, что для этого необходимы дополнительные стимулы.

