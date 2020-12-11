Эксперт: самозанятых могут обвинить в уходе от налогов
ФНС России намерена вплотную заняться теми, кто пытается обмануть государство, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора платформы «Рокет Ворк» Анастасию Ускову.
Речь идет о самозанятых, которые не вносят налоговые платежи, занижают суммы в чеках, не декларируют доходы от профессиональной деятельности вовсе или продолжают работать «в черную», не регистрируя новый налоговый статус. По словам эксперта, на первый раз самозанятый за просрочку заплатит штраф в размере 1/300 от ставки рефинансирования Банка России за каждый день. Он будет расти до погашения долга. За сокрытие каких-то операций могут оштрафовать на 20-100% от его суммы.
В 2020 году, как и в прошлом, многие плательщики налога на профессиональный доход получили отсрочки по проверкам. Однако в следующем году кабмин России намерен взять ситуацию под пристальный контроль.
Напомним, число легальных самозанятых в России превысило 1,4 млн человек, сообщает РБК со ссылкой на Счетную палату.
В ведомстве видят в льготном налоговом режиме потенциал для вывода предпринимателей из тени. Однако аудиторы отмечают, что для этого необходимы дополнительные стимулы.
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