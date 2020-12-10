Более 1,4 млн самозанятых насчитали в России
Число легальных самозанятых в России превысило 1,4 млн человек, сообщает РБК со ссылкой на Счетную палату.
В ведомстве видят в льготном налоговом режиме потенциал для вывода предпринимателей из тени. Однако аудиторы отмечают, что для этого необходимы дополнительные стимулы.
Основная часть доходов самозанятых находится в диапазоне до 500 тысяч рублей в год.
Напомним, более 1,7 тысячи пользователей зарегистрировались в качестве самозанятых на портале поставщиков. Такая возможность у физических лиц и индивидуальных предпринимателей появилась с июля. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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