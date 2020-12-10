Более 1,4 млн самозанятых насчитали в России

Число легальных самозанятых в России превысило 1,4 млн человек, сообщает РБК со ссылкой на Счетную палату.

В ведомстве видят в льготном налоговом режиме потенциал для вывода предпринимателей из тени. Однако аудиторы отмечают, что для этого необходимы дополнительные стимулы.

Основная часть доходов самозанятых находится в диапазоне до 500 тысяч рублей в год.