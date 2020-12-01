Почти 2 тысячи самозанятых зарегистрировались на портале поставщиков

Более 1,7 тысячи пользователей зарегистрировались в качестве самозанятых на портале поставщиков. Такая возможность у физических лиц и индивидуальных предпринимателей появилась с июля. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, таким образом самозанятые предприниматели получили возможность участвовать в госзакупках наравне с представителями малого и среднего бизнеса.

В этом году самозанятые заключили на портале около 400 контрактов общим объемом 46 млн рублей. Более половины из зарегистрировавшихся самозанятых - из Москвы, остальные - предприниматели из Московской области, Краснодарского края и Санкт-Петербурга.

Портал поставщиков представляет собой отличный инструмент для развития бизнеса самозанятых граждан, отметил руководитель Департамент города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

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«Платформа предназначена для закупок малого объема. Работа на ней бесплатна, все операции совершаются оперативно в формате электронного магазина, а контракты заключаются онлайн с использованием электронной подписи», – рассказал он, подчеркнув, что самозанятые могут участвовать в закупках и заключать контракты удаленно.

Наиболее востребованными услугами в этом году у заказчиков стали монтаж, установка, сборка оборудования, ремонт зданий, изготовление информационных стендов и сувениров, создание кино- и видеопродукции. Также самозанятые предлагали инвентарь, программное обеспечение, продукты питания, упаковочные материалы. Они принимают участие в закупках изделий народного промысла и прикладного творчества, оказывают услуги по ведению бухгалтерии, автоперевозкам, аренде недвижимости.

Самозанятые платят налог на профессиональную деятельность по льготной ставке и могут выступать исполнителями госзаказов. Им доступны те же льготы, что и представителям малого и среднего бизнеса.

Портал поставщиков работает с 2013 года, он автоматизирует процедуры закупок малого объема. Каталог товаров, работ и услуг содержит более 915 тысяч наименований.

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ФОТО: pixabay.com
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