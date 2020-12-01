Почти 2 тысячи самозанятых зарегистрировались на портале поставщиков
Более 1,7 тысячи пользователей зарегистрировались в качестве самозанятых на портале поставщиков. Такая возможность у физических лиц и индивидуальных предпринимателей появилась с июля. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, таким образом самозанятые предприниматели получили возможность участвовать в госзакупках наравне с представителями малого и среднего бизнеса.
В этом году самозанятые заключили на портале около 400 контрактов общим объемом 46 млн рублей. Более половины из зарегистрировавшихся самозанятых - из Москвы, остальные - предприниматели из Московской области, Краснодарского края и Санкт-Петербурга.
Портал поставщиков представляет собой отличный инструмент для развития бизнеса самозанятых граждан, отметил руководитель Департамент города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
«Платформа предназначена для закупок малого объема. Работа на ней бесплатна, все операции совершаются оперативно в формате электронного магазина, а контракты заключаются онлайн с использованием электронной подписи», – рассказал он, подчеркнув, что самозанятые могут участвовать в закупках и заключать контракты удаленно.
Наиболее востребованными услугами в этом году у заказчиков стали монтаж, установка, сборка оборудования, ремонт зданий, изготовление информационных стендов и сувениров, создание кино- и видеопродукции. Также самозанятые предлагали инвентарь, программное обеспечение, продукты питания, упаковочные материалы. Они принимают участие в закупках изделий народного промысла и прикладного творчества, оказывают услуги по ведению бухгалтерии, автоперевозкам, аренде недвижимости.
Самозанятые платят налог на профессиональную деятельность по льготной ставке и могут выступать исполнителями госзаказов. Им доступны те же льготы, что и представителям малого и среднего бизнеса.
Портал поставщиков работает с 2013 года, он автоматизирует процедуры закупок малого объема. Каталог товаров, работ и услуг содержит более 915 тысяч наименований.
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