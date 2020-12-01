Почти 2 тысячи самозанятых зарегистрировались на портале поставщиков

Более 1,7 тысячи пользователей зарегистрировались в качестве самозанятых на портале поставщиков. Такая возможность у физических лиц и индивидуальных предпринимателей появилась с июля. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, таким образом самозанятые предприниматели получили возможность участвовать в госзакупках наравне с представителями малого и среднего бизнеса.

В этом году самозанятые заключили на портале около 400 контрактов общим объемом 46 млн рублей. Более половины из зарегистрировавшихся самозанятых - из Москвы, остальные - предприниматели из Московской области, Краснодарского края и Санкт-Петербурга.

Портал поставщиков представляет собой отличный инструмент для развития бизнеса самозанятых граждан, отметил руководитель Департамент города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.