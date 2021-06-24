Эксперт рассказала о максимальном укреплении рубля

По ряду факторов, играющих в пользу рубля и, наоборот, в ущерб ему, можно оценить движение российской валюты, сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольгу Беленькую.

Финансист посоветовал покупать доллары

По ее словам, основной фактор в пользу укрепления рубля — рост мировых цен на нефть.

Национальная волюта поддержит пересмотр денежно-кредитной политики Центробанка России, который повысил ключевую ставку до 5,5% годовых и обещает не останавливаться на этом уровне.

Среди сдерживающих факторов для рубля - заметное изменение риторики ФРС на июньском заседании в пользу необходимости сворачивания программы количественного смягчения. Не в пользу рубля играет и геополитический фон.

Беленькая считает, что до конца лета курс национальной валюты будет колебаться на отметке 71-74 рубля.

До конца июня стоимость американской валюты составит 71,50-74,50 рубля, а евро — в пределах 85-90 рублей, заявила ранее старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова в комментарии «Российской газете».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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