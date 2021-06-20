Эксперт назвал июнь благоприятным периодом для покупки валюты

Гарантией стабильной ситуации на валютном рынке являются высокие цены на нефть в рублях, объяснила эксперт. Также рубль поддержит наступающий новый налоговый период в России и рост ключевой ставки Центробанка.

«Если были мысли купить валюту для сбережений или иностранных поездок, то сейчас самое время», - отметила Бодрова.

По словам эксперта, к концу 2023 года доллар получи стимул для укрепления – США намерены дважды повысить процентную ставку.

Аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева в беседе с агентством «Прайм» высказала аналогичную точки зрения. Рубль может значительно укрепиться в случае, если цены на нефть продолжат расти, а Центробанк сохранит курс на повышение ключевой ставки.

