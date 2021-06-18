Финансист посоветовал покупать доллары

Сейчас можно покупать доллары, чтобы диверсифицировать портфель инвестиций и застраховаться от возможных рисков, рассказал агентству «Прайм» начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

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При этом финансист подчеркнул, что полностью уходить в иностранную валюту не стоит, потому что в настоящее время нет причин для сильного девальвационного импульса рубля, рассказал портал News.ru. За последнюю неделю российская валюта укрепилась к доллару. Однако Карпунин считает, что это не говорит о перекупленности рубля, сообщила «Свободная пресса».

Карпунин отметил, что встреча президента России Владимир Путина и лидера США Джо Байдена указывает на попытку сближения двух стран и улучшения дипломатических отношений, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: pxhere.com
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