Финансист посоветовал покупать доллары
Сейчас можно покупать доллары, чтобы диверсифицировать портфель инвестиций и застраховаться от возможных рисков, рассказал агентству «Прайм» начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.
При этом финансист подчеркнул, что полностью уходить в иностранную валюту не стоит, потому что в настоящее время нет причин для сильного девальвационного импульса рубля, рассказал портал News.ru. За последнюю неделю российская валюта укрепилась к доллару. Однако Карпунин считает, что это не говорит о перекупленности рубля, сообщила «Свободная пресса».
Карпунин отметил, что встреча президента России Владимир Путина и лидера США Джо Байдена указывает на попытку сближения двух стран и улучшения дипломатических отношений, пишет РИА ФАН.
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