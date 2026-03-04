«Российские оригинальные сериалы, которые делают платформы, это самое востребованное сегодня, если не брать кратковременный интерес к крупным релизам, например «Чебурашке». Событиями теперь стали именно выходы новых российских сериалов, новых сезонов. Это становится заметным явлением на российском медиарынке. Что касается документальных проектов, стоимость зависит от тематики, декораций, костюмов. В среднем документальные проекты, конечно, производить дешевле. Но снимать в целом становится все дороже, влияет налоговое регулирование и регулирование содержания контента с точки зрения традиционных ценностей. Я думаю, что компании будут теперь осторожно подходить к запуску проектов сложной социальной тематики», - рассказал он.

Бырдин подчеркнул, что договор на показ хитов, вышедших в кино, помогает сервисам нарастить подписчиков.

«Если сервис договорился на ранний показ фильма сразу после прокатного периода в кино, на него обрушивается и хороший «сарафан», и отголоски рекламной кампании вокруг фильма. Это может дать хороший эффект с точки зрения роста числа подписчиков. Это очень ситуативная история, нельзя абстрактно сравнить фильм и оригинальный сериал площадки, слишком разные кейсы», - добавил собеседник НСН.

В 2026 году стоимость подписок на онлайн-кинотеатры неизбежно вырастет, но это не отпугнет ценителей разнообразного контента, рассказал НСН глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

