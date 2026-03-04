Российский ски-альпинист Филиппов стал чемпионом Европы

Российский ски-альпинист Никита Филиппов стал чемпионом Европы в спринте. Об этом сообщает RT.

Россиянин Филиппов повредил свою серебряную медаль Олимпиады

Уточняется, что в финале проходящих в Азербайджане соревнований россиянин преодолел дистанцию за две минуты 58,6 секунды.

Второе место занял Томас Буссар из Швейцарии, уступивший Филиппову 1,2 секунды. Ставший третьим От Феррер (Испания) проиграл победителю 1,6 секунды.

Ранее Филиппов стал единственным спортсменом из РФ, завоевашим медаль Олимпиады-2026 в Италии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
