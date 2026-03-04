Песков назвал шантажом блокировку Киевом поставок по нефтепроводу «Дружба»
Остановка прокачки российской нефти по трубопроводу «Дружба» является преднамеренной акцией Украины. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в результате страдают европейские потребители энергоресурсов из России, «которые сейчас сталкиваются с шантажом со стороны киевского режима».
Представитель Кремля добавил, что действия Киева в отношении поставок нефтепродуктов по «Дружбе» будут обсуждаться на встрече российского лидера Владимира Путина и главы МИД Венгрии Петера Сийярто 4 марта.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Будапешт продолжит блокировать любые санкции Евросоюза против России, пока Украина не восстановит транзит нефти через «Дружбу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Песков назвал шантажом блокировку Киевом поставок по нефтепроводу «Дружба»
- Песков назвал ядерное сдерживание краеугольным камнем глобальной безопасности
- Ногти по стандарту: ГОСТ на маникюр назвали ненужным
- Словакия отказалась помогать Украине аварийными поставками электроэнергии
- Экономисты объяснили, почему россияне берут кредиты у «нелегалов»
- Кологривый увидел «карму» в роли для «Царевны-лягушки 2»
- Новак заявил, что Россия готова увеличить поставки нефти в Китай и Индию
- Парковка в Москве будет бесплатной 8 и 9 марта
- Число заключенных в России достигло исторического минимума
- У берегов Шри-Ланки потерпел крушение иранский фрегат Dena