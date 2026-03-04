Песков назвал шантажом блокировку Киевом поставок по нефтепроводу «Дружба»

По его словам, в результате страдают европейские потребители энергоресурсов из России, «которые сейчас сталкиваются с шантажом со стороны киевского режима».

Представитель Кремля добавил, что действия Киева в отношении поставок нефтепродуктов по «Дружбе» будут обсуждаться на встрече российского лидера Владимира Путина и главы МИД Венгрии Петера Сийярто 4 марта.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Будапешт продолжит блокировать любые санкции Евросоюза против России, пока Украина не восстановит транзит нефти через «Дружбу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».