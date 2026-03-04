Стандарты в ногтевом сервисе задают сами участники рынка, всякий раз заключая своего рода договор между потребителем и профессиональным сообществом, заявил НСН основатель и президент салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов.

Росстандарт утвердил новый межгосударственный стандарт на ногтевой сервис, который вступит в силу в России с 30 апреля 2026 года. Он касается индивидуальных предпринимателей и самозанятых, оказывающих эти услуги, передает ТАСС. В нем, в частности, указывается, время, за которое следует выполнять различные виды маникюра, а также прописано, как и сколько наносить и снимать лак.

«Скорее всего, его введение связано с тем, что страна неукоснительно продолжает насыщение рынка рабочими профессиями и популяризацией колледжей. Стандарт, возможно, касается профессионального образования. Бьюти-индустрия всегда была на саморегулировании, за редким исключением возникали какие-то вопросы к нам у Роспотребнадзора. Будем надеяться, что это просто рекомендации, которые взяли из практики. Мы не знаем, как будут это контролировать. Надеюсь, что на этом и остановятся», - заявил Стоянов.

Обозначенные в ГОСТе показатели нормы вполне достижимы, но, как считает представитель бьюти-индустрии, их должно устанавливать не государство, а индивидуально каждый участник рынка.