Ногти по стандарту: ГОСТ на маникюр назвали ненужным
Стандарты на ногтевой сервис каждый салон устанавливает для себя самостоятельно, для этого не требуется вмешательство государства, заявил НСН основатель салонов «Персона» Игорь Стоянов.
Стандарты в ногтевом сервисе задают сами участники рынка, всякий раз заключая своего рода договор между потребителем и профессиональным сообществом, заявил НСН основатель и президент салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов.
Росстандарт утвердил новый межгосударственный стандарт на ногтевой сервис, который вступит в силу в России с 30 апреля 2026 года. Он касается индивидуальных предпринимателей и самозанятых, оказывающих эти услуги, передает ТАСС. В нем, в частности, указывается, время, за которое следует выполнять различные виды маникюра, а также прописано, как и сколько наносить и снимать лак.
«Скорее всего, его введение связано с тем, что страна неукоснительно продолжает насыщение рынка рабочими профессиями и популяризацией колледжей. Стандарт, возможно, касается профессионального образования. Бьюти-индустрия всегда была на саморегулировании, за редким исключением возникали какие-то вопросы к нам у Роспотребнадзора. Будем надеяться, что это просто рекомендации, которые взяли из практики. Мы не знаем, как будут это контролировать. Надеюсь, что на этом и остановятся», - заявил Стоянов.
Обозначенные в ГОСТе показатели нормы вполне достижимы, но, как считает представитель бьюти-индустрии, их должно устанавливать не государство, а индивидуально каждый участник рынка.
«Этот стандарт не золотой, но он вполне реальный, житейский. В действительности время на маникюр очень сильно разнится: где-то его будут делать два часа, где-то сделают за полтора часа, а где-то даже уложатся в час. В потоковых салонах работают быстрее. В «Персоне» с 1998 года введены стандарты, грейды. Все крупные компании это делают самостоятельно. И это не то, чем должен заниматься Росстандарт. Я бы передал такой контроль общественным профессиональным организациям, это не то, что должно регулировать государство. Между потребителем и профессиональным сообществом должен быть гражданский договор: клиент хочет [получить услугу] за 50 минут, и бизнес сделает это своим отраслевым стандартом», - добавил собеседник НСН.
Инструктор по маникюру и педикюру Ирина Геращенко ранее рассказала НСН, что ГОСТ на маникюр, устанавливающий временные рамки на процедуры, – это, конечно, хорошо, однако иногда лучше превысить временные лимиты, но сделать качественно.
