Ядерное сдерживание действительно продолжает оставаться краеугольным камнем глобальной безопасности. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В России заявили, что Иран мог бы создать ядерное оружие за два месяца

Он отметил, что аналогичное заявление властей Германии «лишний раз подчеркивают правоту» Москвы, указывающей на невозможность каких-либо переговоров по стратегической стабильности «без участия европейских ядерных держав».

Представитель Кремля также добавил, что не следует забывать и про режим нераспространения ядерного оружия.

Ранее Песков заявил, что спецслужбы РФ располагают сведениями о намерении Франции и Великобритании передать Украине ядерные технологии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

