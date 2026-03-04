Песков назвал ядерное сдерживание краеугольным камнем глобальной безопасности
Ядерное сдерживание действительно продолжает оставаться краеугольным камнем глобальной безопасности. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что аналогичное заявление властей Германии «лишний раз подчеркивают правоту» Москвы, указывающей на невозможность каких-либо переговоров по стратегической стабильности «без участия европейских ядерных держав».
Представитель Кремля также добавил, что не следует забывать и про режим нераспространения ядерного оружия.
Ранее Песков заявил, что спецслужбы РФ располагают сведениями о намерении Франции и Великобритании передать Украине ядерные технологии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
