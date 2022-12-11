Экономист сообщил, когда ушедшие из России компании могут возобновить работу
Некоторые компании, которые ранее решили приостановить свою деятельность в России, сохранили за собой право в течение определенного времени выкупить свое производство за символическую цену, сообщает Ura.ru со ссылкой на экономиста, преподавателя РАНХиГС при президенте РФ Владислава Гинько.
По его словам, все ушедшие компании сожалеют об этом и хотели бы возобновить работу. При этом бренды могут вернуться в течение пяти лет, поскольку такая возможность указана в ряде договоров.
«Но очень часто в договорах по продаже прописано, что они хотели бы в течение пяти лет вернуться и купить (свои активы) за энную сумму. Причем это может быть цифра символическая», — заявил эксперт.
Бренды бытовой техники из России, Китая и Турции постепенно стали заполнять отечественный рынок бытовой техники, а ранее традиционные лидеры в лице Bosch, LG, Samsung, Electrolux стали терять свои позиции из-за остановки поставок в страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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