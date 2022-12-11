Экономист сообщил, когда ушедшие из России компании могут возобновить работу

По его словам, все ушедшие компании сожалеют об этом и хотели бы возобновить работу. При этом бренды могут вернуться в течение пяти лет, поскольку такая возможность указана в ряде договоров.

«Но очень часто в договорах по продаже прописано, что они хотели бы в течение пяти лет вернуться и купить (свои активы) за энную сумму. Причем это может быть цифра символическая», — заявил эксперт.

Бренды бытовой техники из России, Китая и Турции постепенно стали заполнять отечественный рынок бытовой техники, а ранее традиционные лидеры в лице Bosch, LG, Samsung, Electrolux стали терять свои позиции из-за остановки поставок в страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

