СМИ: Китайские бренды набирают популярность на рынке бытовой техники России

Бренды бытовой техники из России, Китая и Турции постепенно стали заполнять отечественный рынок бытовой техники, а ранее традиционные лидеры в лице Bosch, LG, Samsung, Electrolux стали терять свои позиции из-за остановки поставок в страну. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Многие сегменты российского потребительского рынка изменились после 24 февраля. Перемены коснулись и продаж бытовой техники. Прямые поставки Samsung, Bosch, LG, Electrolux и других производителей были прекращены. Доля ведущих брендов бытовой технике упала в несколько раз.

Huawei впервые за три года увеличила поставки смартфонов в Россию

Компании из Китая и Турции стали занимать не только место на рынке, но и постепенно приобретают производственные мощности ушедших зарубежных компаний. Заметно повысился спрос на отечественные и белорусские товары. Не смотря на этот интерес, увеличилась стоимость отечественной продукции.


Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», объем параллельного импорта в Россию по итогам текущего года может превысить 15 млрд долларов в стоимостном выражении..

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Россия 1КитайПроизводствоЭкономикаРынок
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры