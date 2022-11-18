СМИ: Китайские бренды набирают популярность на рынке бытовой техники России
Бренды бытовой техники из России, Китая и Турции постепенно стали заполнять отечественный рынок бытовой техники, а ранее традиционные лидеры в лице Bosch, LG, Samsung, Electrolux стали терять свои позиции из-за остановки поставок в страну. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Многие сегменты российского потребительского рынка изменились после 24 февраля. Перемены коснулись и продаж бытовой техники. Прямые поставки Samsung, Bosch, LG, Electrolux и других производителей были прекращены. Доля ведущих брендов бытовой технике упала в несколько раз.
Компании из Китая и Турции стали занимать не только место на рынке, но и постепенно приобретают производственные мощности ушедших зарубежных компаний. Заметно повысился спрос на отечественные и белорусские товары. Не смотря на этот интерес, увеличилась стоимость отечественной продукции.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», объем параллельного импорта в Россию по итогам текущего года может превысить 15 млрд долларов в стоимостном выражении..
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