СМИ: Китайские бренды набирают популярность на рынке бытовой техники России

Бренды бытовой техники из России, Китая и Турции постепенно стали заполнять отечественный рынок бытовой техники, а ранее традиционные лидеры в лице Bosch, LG, Samsung, Electrolux стали терять свои позиции из-за остановки поставок в страну. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Многие сегменты российского потребительского рынка изменились после 24 февраля. Перемены коснулись и продаж бытовой техники. Прямые поставки Samsung, Bosch, LG, Electrolux и других производителей были прекращены. Доля ведущих брендов бытовой технике упала в несколько раз.