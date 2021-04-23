Экономист рассказал, чем можно заменить систему SWIFT

По его словам, систему можно заменить любым другим способом передачи сообщений. Кроме того, в России SWIFT пользуются из-за удобства и привычки.

«Но если не будет этой системы, ее можно заменить любым другим способом передачи сообщений: архаичное письмо, телетайп и другие средства связи, имеющие защищенный канал», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что внутри России уже несколько лет работает собственная система передачи финансовых сообщений — СПФС.

Отключение России от международной межбанковской системы SWIFT не выгодно самой этой структуре, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ранее Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза призвал ЕС рассмотреть возможность отключения России от SWIFT.

