Экономист перечислил риски при покупке облигации

Главный риск вложений в любые облигации, даже с минимальным уровнем риска – это дефолт эмитента, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта Академии управления финансами и инвестициями Алексея Кричевского.

Он привел свежий пример корпоративного дефолта, назвав историю с облигациями банка «Открытие» и виртуального мобильного оператора «Дэни Колл», когда у эмитентов просто не оказывалось денег на выплаты купонного дохода или выставленной оферты по выкупу облигаций.

Финансист перечислил наиболее рискованные инструменты для инвестиций

Эксперт советует всегда оценивать текущее состояние дел в компании, отрасли или стране, чьи бумаги приобретаются инвестором. При этом, чем выше стоимость облигаций на вторичном рынке и ниже доходность, тем меньше вероятность краха и дефолта.

Сумма в 100 тысяч рублей подойдет для создания инвестиционного портфеля, сообщает «Прайм» со ссылкой на финансового советника Анну Харченко.

Она напомнила, что инвестиционный портфель формируется индивидуально и зависит от таких факторов, как срок вложения, желаемая доходность, склонность к риску, состоятельность и источники дохода.

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