Экономист перечислил риски при покупке облигации
Главный риск вложений в любые облигации, даже с минимальным уровнем риска – это дефолт эмитента, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта Академии управления финансами и инвестициями Алексея Кричевского.
Он привел свежий пример корпоративного дефолта, назвав историю с облигациями банка «Открытие» и виртуального мобильного оператора «Дэни Колл», когда у эмитентов просто не оказывалось денег на выплаты купонного дохода или выставленной оферты по выкупу облигаций.
Эксперт советует всегда оценивать текущее состояние дел в компании, отрасли или стране, чьи бумаги приобретаются инвестором. При этом, чем выше стоимость облигаций на вторичном рынке и ниже доходность, тем меньше вероятность краха и дефолта.
Сумма в 100 тысяч рублей подойдет для создания инвестиционного портфеля, сообщает «Прайм» со ссылкой на финансового советника Анну Харченко.
Она напомнила, что инвестиционный портфель формируется индивидуально и зависит от таких факторов, как срок вложения, желаемая доходность, склонность к риску, состоятельность и источники дохода.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 714 / сут.
Умерли
75 205+521 / сут.
Выздоровели
3,4 млн+24 546 / сут.
- Экономист перечислил риски при покупке облигации
- Трамп отказался давать показания в Конгрессе на процессе по импичменту
- Перечислены причины повторного заражения коронавирусом
- Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в США
- Эксперт рассказал, как определить воровство интернета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru