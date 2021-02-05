Экономист перечислил риски при покупке облигации

Главный риск вложений в любые облигации, даже с минимальным уровнем риска – это дефолт эмитента, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта Академии управления финансами и инвестициями Алексея Кричевского.

Он привел свежий пример корпоративного дефолта, назвав историю с облигациями банка «Открытие» и виртуального мобильного оператора «Дэни Колл», когда у эмитентов просто не оказывалось денег на выплаты купонного дохода или выставленной оферты по выкупу облигаций.