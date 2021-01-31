Эксперт подсказала, куда лучше инвестировать 100 тысяч рублей

Для короткого срока инвестирования при низком риске эксперт предложила ОФЗ. В отличие от вклада, их можно в любой момент продать, не потеряв при этом проценты. Более существенную доходность сулят корпоративные облигации, однако риск в этом случае будет выше.

Инвестировать можно в различные инструменты - валюту, недвижимость, бизнес, ценные бумаги, при этом необходимо помнить о соотношении «выгода-риск»: чем выше потенциальная прибыль, тем больше вероятность все потерять, сообщил исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.

