«Другая таможня и маркировка»: В России не верят в возрождение челночного бизнеса

Сфера закупок в рамках параллельного импорта не интересует самозанятых из-за сложностей процесса, но государство может придумать механизм для привлечения граждан, заявил вице-президент «Опоры России», глава комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов в беседе с НСН.

Ранее заместитель председателя Сбербанка Анатолий Попов предложил привлекать самозанятых к параллельному импорту. По его словам, для этого необходимо разработать налоговый режим. Максимов объяснил, почему не верит в реализацию данной идеи.

«Я в это не верю. Было бы очень хорошо, если бы такой бизнес появился снова и люди, которые потеряли работу или их сфера деятельности просела, смогли бы этим заниматься. Но сейчас совершенно другие требования Федеральной таможенной службы, невозможно ничего такого там, где есть маркировка. Маркировать сто или тысячу изделий никто вам не будет», - отметил Максимов.