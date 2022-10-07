«Другая таможня и маркировка»: В России не верят в возрождение челночного бизнеса

Вице-президент «Опоры России» Владлен Максимов заявил, что в рамках параллельного импорта может работать только средний бизнес и объяснил, почему эта ниша не привлекает самозанятых. 

Сфера закупок в рамках параллельного импорта не интересует самозанятых из-за сложностей процесса, но государство может придумать механизм для привлечения граждан, заявил вице-президент «Опоры России», глава комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов в беседе с НСН.

Ранее заместитель председателя Сбербанка Анатолий Попов предложил привлекать самозанятых к параллельному импорту. По его словам, для этого необходимо разработать налоговый режим. Максимов объяснил, почему не верит в реализацию данной идеи.

«Я в это не верю. Было бы очень хорошо, если бы такой бизнес появился снова и люди, которые потеряли работу или их сфера деятельности просела, смогли бы этим заниматься. Но сейчас совершенно другие требования Федеральной таможенной службы, невозможно ничего такого там, где есть маркировка. Маркировать сто или тысячу изделий никто вам не будет», - отметил Максимов.

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Параллельный импорт в нынешних условиях продолжит развиваться, но заниматься этим будет средний бизнес, пояснил Максимов.

«Если бы это все могло бы быть, уже бы появилось, а мы этого явления не видим. Если они не привлеклись до сих пор, что-то не получается. Если сделают какой-то налоговый режим, посмотрим, пока я не вижу этой ниши, к сожалению. В 90-е годы одна ситуация была, сейчас другая. Безусловно, параллельный импорт есть, будет развиваться, но это удел среднего бизнеса, это точно не челноки, если ничего не поменяется», - заключил собеседник НСН.

При этом зарплаты специалистов по параллельному импорту, которые стали востребованы на фоне спецоперации на Украине, вряд ли будут очень большими, считают эксперты рынка труда, опрошенные ранее Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЗакупкиСредний И Малый Бизнес
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