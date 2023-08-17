Доллар на Мосбирже упал ниже 93 рублей

Курс доллара упал ниже отметки в 93 рубля, следует из данных Московской биржи.

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В ходе торгов американская валюта потеряла около 1,5 рубля, к 12:55 мск ее стоимость составила 92,88 рубля.

При этом евро торгуется на Мосбирже ниже 101 рубля, на уровне 100,96 рубля.

Между тем финансовый аналитик Владимир Левченко в интервью НСН предположил, что к ноябрю курс достигнет 80 рублей за доллар.

«Падение курса рубля на четверть, с 80 до 100 с лишним заняло два с небольшим месяца. Как правило, движение в обратную сторону происходит либо с той же скоростью, либо чуть быстрее. Если мы к ноябрю вернемся к такому курсу, это не принесет сильных инфляционных последствий и не успеет ударить по благосостоянию людей», - указал эксперт.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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