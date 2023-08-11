ЦБ: реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам упал более чем на 25%

Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам, который рассчитывается как средневзвешенное значение курсов всех торговых партнеров РФ, с января по июль этого года упал на 26,4%, сообщает Банк России.

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По данным регулятора, российская национальная валюта значительно потеряла в стоимости в конце июня. В Центробанк ослабление рубля объяснили балансом спроса импортеров на иностранную валюту и ее предложения со стороны экспортеров.

Ряд независимых экспертов говорят, что на это мог повлиять отток капитала.

Ранее курс евро превысил 109 рублей впервые с марта 2022 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
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