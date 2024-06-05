Дерзкая фамилия: Ребрендинг Тинькофф-банка пройдет через «боль»
Предыдущий логотип «Тинькофф» был более дерзкий, чем у «Т-банка», при этом для формирования обновленного образа нужно год-полтора, сказал в эфире НСН Александр Деменко.
Ребрендинг банка «Тинькофф» с отказом от фамилии его создателя в первые два года пойдет в минус компании, а потом все наладится, объяснил в интервью НСН куратор программы магистратуры «Бренд-менеджмент» в Высшей школе брендинга Александр Деменко.
Финансовая группа «ТКС Холдинг» ранее объявила о переименовании «Тинькофф-банка» в «Т-банк», назвав это решение новым этапом развития бренда. Теперь будет использоваться и новый логотип в виде желтого щита с буквой «Т». Деменко указал, что будет после отказа банка от ассоциации со «скандальной фамилией» Олега Тинькова, признанного в РФ иноагентом.
«В краткосрочной перспективе год-два это будет минус, потом все забудется и встанет на свои места. Также было с привычкой к "яйцу" МТС, которое тоже вызывало огромные вопросы. Это непростое решение, на которое надо было решиться, но оно пройдет через боль. Чтобы поменялось потребительское поведение, нужно не менее полугода. Через полгода человек будет четко ассоциировать, что "Т-Банк" – это бывший "Тинькофф", а чтобы сформировался обновленный образ, нужно минимум год-полтора. Это не меньше двух рекламных компаний, которые проводятся сезонально: весна-осень или лето-зима», - пояснил эксперт.
При этом он отметил, что прошлый логотип банка был более «дерзким».
«Ребрендинг и сам бренд – это вопрос коммуникаций. Надо понимать, какими будут коммуникации и как поменяется образ сильного делового человека, который представлял Олег Тиньков. С точки зрения смены логотипа, они остаются на "территории защиты", потому что есть некий метафорический образ защиты клиента. У "Тинькофф" изначально присутствовала определенная геральдика, но она была, как на щите человека, который атакует что-то, он был более дерзкий и активный. С этой точки зрения история по "Т-Банку" понятна, но внедрить ее в голову, не потеряв тот эмоциональный образ, который был изначально у "Тинькофф", будет непросто», - заключил собеседник НСН.
Весной 2022 года «Тинькофф-банк» и Росбанк купили структуры Владимира Потанина, напоминает «Комерсантъ». В январе 2024-го акционеры TCS Group приняли решение о перерегистрации группы с Кипра на остров Русский, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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