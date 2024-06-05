Бренд «Тинькофф» сменил название на Т‑Банк. Об этом сообщает «ТКС Холдинг».

«Буква "Т" становится узнаваемым визуальным элементом наших продуктов и сервисов: вы видите "Т со щитом" и сразу понимаете, что это про нас и нашу экосистему», — указали в компании.

Холдинг заявил о желании «уйти от фамильности», заменив ее на нечто лаконичное и современное. Также «ТКС Холдинг» подчеркнул, что планирует масштабировать бизнес на международные рынки, и новый бренд станет универсальным решением.

По данным группы, обновление бренда будет проходить поэтапно: сначала обновят сайт и приложение, затем — юридические названия, дизайны банкоматов и карт, оформление конвертов. Все продукты и сервисы продолжат работу в обычном режиме.

Ранее стало известно, что «Тинькофф» объединится с Росбанком, сделку планируют завершить к концу года, напоминает Ura.ru.

