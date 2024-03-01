Тиньков заявил, что закрывает благотворительный фонд
1 марта 202403:02
Предприниматель из России Олег Тиньков (признан иноагентом) объявил в соцсетях о закрытии своего благотворительного фонда.
По словам бизнесмена, такое решение было принято из-за статуса иностранного агента, который был присвоен ему ранее. Также семья Тинькова вышла из состава попечительского «Фонда Борьбы с Лейкемией» ради сохранения этой организации.
Ранее стало известно, что Генпрокуратура России организует проверку Тинькова по 282-й статье УК РФ (экстремизм), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru