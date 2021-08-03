Депутаты захотели увеличить предельный размер социального налогового вычета

В пояснительной записке к документу сказано, что предлагается внести изменение в Налоговый кодекс страны, согласно которому предельный размер социального налогового вычета увеличивается со 120 тысяч рублей до 360 тысяч рублей.

В настоящее время социальные налоговые вычеты с расходов на обучение, лечение, формирование пенсионных накоплений, прохождение независимой оценки своей квалификации предоставляются в размере фактически произведенных расходов, но в совокупности не более 120 тысяч рублей за налоговый период.

Тем временем, депутаты Госдумы РФ в третьем, окончательном чтении одобрили законопроект, согласно которому граждане смогут получать налоговый вычет по НДФЛ за физкультурно-оздоровительные услуги, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

