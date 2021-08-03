Депутаты захотели увеличить предельный размер социального налогового вычета
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов 3 августа внесут на рассмотрение законопроект об увеличении предельного размера социального налогового вычета, следует из инициативы Ярослава Нилова в Telegram-канале.
В пояснительной записке к документу сказано, что предлагается внести изменение в Налоговый кодекс страны, согласно которому предельный размер социального налогового вычета увеличивается со 120 тысяч рублей до 360 тысяч рублей.
В настоящее время социальные налоговые вычеты с расходов на обучение, лечение, формирование пенсионных накоплений, прохождение независимой оценки своей квалификации предоставляются в размере фактически произведенных расходов, но в совокупности не более 120 тысяч рублей за налоговый период.
Тем временем, депутаты Госдумы РФ в третьем, окончательном чтении одобрили законопроект, согласно которому граждане смогут получать налоговый вычет по НДФЛ за физкультурно-оздоровительные услуги, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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