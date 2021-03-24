Госдума ввела «спортивный» налоговый вычет

Депутаты Госдумы РФ в третьем, окончательном чтении одобрили законопроект, согласно которому граждане смогут получать налоговый вычет по НДФЛ за физкультурно-оздоровительные услуги, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

«Спортивный» налоговый вычет введут с января 2022 года. Получить его смогут клиенты организаций и индивидуальных предпринимателей из специального списка Минспорта РФ, который будет сформирован на основании предоставленных регионами РФ данных. Порядок ведения такого списка определит правительство.

Размер вычета на физкультурно-оздоровительные услуги не должен будет превышать 120 тысяч рублей в год в совокупности с другими социальными вычетами. При этом получить его можно будет также на детей. Чтобы оформить вычет гражданину потребуется подтвердить фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг, предоставив в налоговую копию договора и кассовый чек.

Ранее председатель временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что стримеров могут обязать регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и платить налоги с пожертвований от подписчиков, сообщает Ura.ru.

